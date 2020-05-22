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توك شو

أسامة كمال عن مشاركته في حكومة الإخوان: كنت أعمل لمصلحة الوطن

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:13 م
اسامة كمال
اسامة كمال
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توك شو
قال المهندس أسامة كمال تعليقا على صورة له أثناء حلف اليمين في حكومة هشام قنديل وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إنه لم يندم على وجوده في هذه الصورة، مشيرا إلى أن هذه الصورة يوجد بها 60% من أشخاص يطلق عليهم حماة الوطن، من بينهم وزير الداخلية والمشير طنطاوي، ووزير الإنتاج الحربي، وغيرهم من الشخصيات المهمة".

وأضاف "كمال"، خلال استضافته في برنامج مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط احمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الموجودين في الصورة معي كتيبة وطنية حمت الوطن كل منهم في موقعه، وعملوا من أجل رفعته.

وأنهى الوزير الأسبق، حديثه برده على سؤال الإعلامي محمد موسى: هل إنت ساندت الإخوان أثناء حكمهم، بقوله لم يحدث.. عملنا لمصلحة الوطن.. الدكتور هاني النقراشي العالم المصري الكبير وعضو المجلس الإستشاري العلمي للرئيس السيسي، قال لي مقولة جميلة من وقت قريب، وهي "الغرض مرض"، فعندما يكون هناك شخص له غرض في شيء يتحول إلى مرض .
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