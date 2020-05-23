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تعليم

عميد تربية عين شمس : وضع حلول لجميع تحديات التعلم عن بعد

السبت 23/مايو/2020 - 12:42 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن الكلية نظرية عملية يوجد جزء منها عملي وأصبح التعلم عن بعد شئ أجباري بسبب الظروف التي نحن فيها الان وصار استخدام التكنولوجيا أمر معتاد لجميع الطلاب عند تحول التعليم التقليدي الي التعلم عن بعد .


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وأضاف عميد كلية تربية عين شمس خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه يوجد بعض التحديات التي تواجه بعض الطلاب من عدم إمكانية توافر الأدوات التكنولوجية لمواكبة سير العملية التعليمية عن بعد؛ لذلك تعمل الكلية جاهدة على توفير جميع الحلول المتاحة للنهوض بتطوير التعلم عن بعد.


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وأشار الدكتور ماجد أبو العينين أن التعلم عن بعد يحتاج بنية تحتية قوية من إنترنت وسرعته وأجهزة الحاسوب الشخصي بكل مستوياتها التي من الممكن تتاح إلي الطلاب، منوها أنه سوف يزداد قوته خلال الأعوام القادمة، وتعمل الكلية منذ تعليق الدراسة على التوصل إلي أفضل الحلول التي تصب في مصلحة الطالب .


وأوضح إنه تم تحديد مصير طلاب النقل بالكلية، حيث تم الاكتفاء بالمقال البحثي، وتم الانتهاء من رفع جميع المقالات البحثية المطروحة للطلاب وكذلك ارسال المقالات البحثية لجميع طلاب فرق النقل علي الايميل الرسمي، علي ان  يجرى البحث بشكل فردي، اي لا يشترك فيه مجموعة من الطلاب، ويكون البحث خاصا بطالب واحد.
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