عميد تربية عين شمس : وضع حلول لجميع تحديات التعلم عن بعد

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وأضاف عميد كلية تربية عين شمس خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه يوجد بعض التحديات التي تواجه بعض الطلاب من عدم إمكانية توافر الأدوات التكنولوجية لمواكبة سير العملية التعليمية عن بعد؛ لذلك تعمل الكلية جاهدة على توفير جميع الحلول المتاحة للنهوض بتطوير التعلم عن بعد.









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وأشار الدكتور ماجد أبو العينين أن التعلم عن بعد يحتاج بنية تحتية قوية من إنترنت وسرعته وأجهزة الحاسوب الشخصي بكل مستوياتها التي من الممكن تتاح إلي الطلاب، منوها أنه سوف يزداد قوته خلال الأعوام القادمة، وتعمل الكلية منذ تعليق الدراسة على التوصل إلي أفضل الحلول التي تصب في مصلحة الطالب .







