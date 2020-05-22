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أخبار العالم

قوات تركية تغزو أراضي اليونان وترفع علم بلادها

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:09 م
قوات تركية
قوات تركية
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قسم الخارجي
أفادت قناة "الحرة" الأمريكية بأن قوات تركية توغلت داخل أراضي اليونان واحتلت رقعة منها، وتقع بالتحديد على منطقة حدودية متنازع عليها بين البلدين.

وأوضحت القناة أن عشرات الجنود الأتراك توجهوا إلى موقع سهل فيضي يقع على الضفة الشرقية لنهر إفروس الممتد على الحدود بين البلدين.


وأضافت القناة أن من بين الجنود الأتراك الذين توغلوا في الأراضي اليونانية بينهم عناصر قوات خاصة عسكرت على ضفاف نهر أبياري بمنطقة فيرس.

ورفع الجنود المعسكرون على ضفة نهر أبياري علمًا تركيًا يرفرف أعلى شجرة، ورفضوا مطالبة السلطات اليونانية لهم بالانسحاب.

وترفض تركيا الاعتراف بأن الأراضي الوقعة على ضفة نهر إفروس تعود إلى اليونان، حتى لو غير النهر مجراه الطبيعي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرض جنود يونانيون لإطلاق نار أربع مرات على الحدود الواقعة مع تركيا، فيما يتم مطاردة مقاتلات تركية للخروج من المجال الجوي اليوناني.
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