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بينهم سمية الخشاب ووفاء عامر.. فنانات يقتحمن عالم الطبخ بسبب كورونا.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 07:31 ص
وفاء عامر و سمية
وفاء عامر و سمية الخشاب
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محمد حليم قنديل

استضافت الإعلامية لميس الحديدى مجموعة من الفنانات خلال برنامجها "القاهرة الآن" ليكشفوا عن علاقتهم بالمطبخ وتجهيز الاكلات خلال فترة أزمة كوروناوالجلوس في المنزل.

قالت سمية الخشاب, إنها تجيد فن الطبخ وتحب تقديم وصفات أكلات جديدة كل يوم.

وأضافت سمية الخشاب خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الان"  المذاع علي قناة " العربية الحدث" أنها طبخت اكلات علي الطريقة الايرانية وهي تتكون من الارز والفول الاخضر والشبت الأخضر وقطع الدحاج.

وتابعت سمية الخشاب: "عندي ناس كتيرة بتحبني وأهلي وأصحابي وجيراني مش لازم أطبخ للرجالة..وان الرجل لو مش موجود الحياة بتستمر والحياة جميلة".

من جانبها قالت داليا البحيري أنها تقوم باستكشاف المطبخ والطبخ منذ حظر التجول وأزمة انتشار فيروس كورونا وتقضي معظم وقت الحجر في المطبخ علي غير عادتها.

وأرسلت وفاء عامر رسالة إلي الشعب المصري قائلة " شيل كراكيبك من البيت لان الكراكيب بتجيب غم وهم في البيت.. وللستات وضبي وجهزي مطبخك وهاتي كل اللي ناقص وكل اللي انتي محتجاه".

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