نائب رئيس جامعة طنطا: إعلان جداول امتحانات الفرق النهائية بعد إجازة العيد

حرص الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب على الرد على استفسارات الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعى المتعلقة باختبارات الفرق النهائية بالكليات ومواعيد الإعلان عن جداول الامتحانات،









حيث تسائل العديد من الطلاب: حول هل سيتم احتساب درجات للطالب عند تقديم الشيت من عدمه.





أوضح نائب رئيس الجامعة انه سيتم الاعلان عن جداول امتحانات الفرق النهائية بجميع كليات الجامعة بعد اجازة عيد الفطر مباشرة .









واشار الى أنه تم تكليف عمداء الكليات بوضع آليات مقترحة لإجراء امتحانات الفرق النهائية المقرر عقدها فى أول يوليو القادم طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المصرية، .





وأضاف أنه بصفة عامة ليس هناك شيتات في اي كلية من كليات الجامعة ولو قدمها الطالب فلن يكون عليها أي درجات.