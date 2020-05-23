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سيارات

قبل السفر في العيد .. افحص سيارتك جيدا

السبت 23/مايو/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أيام قليلة وندخل عيدالفطر المبارك  ويستغل عدد من الأسر المصرية هذه الفترة في السفر خاصة أن إجازة عيد الفطر طويلة .

ومن المعروف أن السيارة تحتاج إلى صيانة خاصة قبل السفر لكي تحافظ على كفاءتها الميكانيكية والوقاية من الاعطال المفاجئة خاصة في الرحلات الطويلة .

ويجب على أصحاب السيارات التأكد من مستوى الماء في خزان تبريد المحرك " الراياتير " وهو المسئول عن تبريد المحرك ويستحسن وضع  ماء التبريد الخاص بدلا من الماء العادي

كما يجب  فحص ضغط إطارات السيارة الأربعة بالإضافة إلى الغطار الاحتياطي  خاصة عند السفر أو الرحلات، مع الحرص على تغيير أماكن الإطارات وفحص وضبط زوايا العجلات بشكل مستمر.

اما بالنسبة لفحص المحرك والحفاظ على قوة أدائه ينبغي الضغط بشدة أو بشكل متقطع على ناقل البنزين عند تشغيل السيارة .


وينصح  الخبراء اصحاب السيارات بالحرص على تغيير الزيوت الرئيسية للسيارة زيت المحرك وزيت الفرامل وزيت عجلة القيادة والذي يؤثر بشكل مباشر على سرعة وأداء السيارة وضعف وقلة عزمها .

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