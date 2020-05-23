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رياضة

أشرف صبحي: الاختيار جسد تضحيات القوات المسلحة وأظهر الروح الوطنية لدى أفراد الشعب

السبت 23/مايو/2020 - 02:30 ص
امير كرارة والشهيد
امير كرارة والشهيد احمد المنسي
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حسن العمدة
تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إنجاز مسلسل الاختيار بعد تجسيد واقع يحدث حولنا من تضحيات القوات المسلحة لحماية البلد .

وقال صبحي ، عبر اون تايم ، إن مسلسل الاختيار نجح بجدارة وأظهر الروح الوطنية للشعب خلال شهر رمضان.


وتابع ، اتصلت بـ امير كرارة لتهنئته علي الأداء الذي قدمه في المسلسل .

وأشار الوزير إلى أنه يتمنى أن تنتهي تداعيات كورونا السلبية فى أقرب وقت .

واختتم أشرف صبحي ، تصريحاته ، أنه تم صرف 13 مليون جنيه على كافة مراكز الشباب والأندية لكي تتمكن من سداد رواتب العاملين بها .
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