أشرف صبحي: الاختيار جسد تضحيات القوات المسلحة وأظهر الروح الوطنية لدى أفراد الشعب

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إنجاز مسلسل الاختيار بعد تجسيد واقع يحدث حولنا من تضحيات القوات المسلحة لحماية البلد .





وقال صبحي ، عبر اون تايم ، إن مسلسل الاختيار نجح بجدارة وأظهر الروح الوطنية للشعب خلال شهر رمضان.





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وتابع ، اتصلت بـ امير كرارة لتهنئته علي الأداء الذي قدمه في المسلسل .





وأشار الوزير إلى أنه يتمنى أن تنتهي تداعيات كورونا السلبية فى أقرب وقت .





واختتم أشرف صبحي ، تصريحاته ، أنه تم صرف 13 مليون جنيه على كافة مراكز الشباب والأندية لكي تتمكن من سداد رواتب العاملين بها .