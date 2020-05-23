سحورك عندنا .. فول بالطحينة وطعمية بيتي وبيض بالمشروم والحلو محلاية سورية

احتفالا بآخر يوم رمضان؛ نقدم لكم آخر قائمة لسحور رمضان، وهي عبارة عن :"الفول بالطحينة والبيض بالمشروم، والطعمية ".
المقادير:
علبة فول مدمس .
ليمون .
معلقة كمون .
معلقة فلفل أحمر حلو .
2 فص ثوم .
2 ملعقة صلصة طماطم .
الفلفل الحار الطازج .
2 ملعقة كبيرة طحينة .
زيت الزيتون .
2 حبة طماطم مقطعة إلي مكعبات .
البقدونس الطازج .
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طريقه تحضير اول سحور :
قومي بتصفية السائل الموجود في عبلة الفول المدمس و غسل الفول جيدًا .
ضيفي الفول إلي قدرة مناسبة وضع كمية من الماء حتي تغطي الفول جيدًا ، بعد ذلك ضيفي الفول و الكمون و الفلفل الحار و الملح و الفلفل و التقليب مع الفول جيدًا و تركه ليغلي لمدة 15 دقيقة .
و في أثناء طهي الفول قومي بتجهيز طبق لإضافة صلصة الطماطم و الطحينة و عصير الليمون ( حوالي 1/2 ليمون ) و كمية من زيت الزيتون و الخلط جيدًا حتي تمتزج الطحينة مع الطماطم .
و بمجرد أن يتم طهي الفول ضيفي الفول المطبوخ إلي وعاء صلصة الطماطم و الطحينة و عمل خليط ناعم الملمس .
يمكنك تزيين الفول بمكعبات الطماطم و زيت الزيتون و البقدونس و الزعتر المفروم.
صبح الأن طبق الفول بالطحينة جاهز للتقديم و تناوله دافئ .
مكونات عمل البيض بالمشروم :-
3 بيض. مشروم. بصلة. ملح. فلفل. ثوم. زيت نباتي.
طريقة تحضير عمل البيض بالمشروم
نقوم بوضع مقلاة على النار فيها زيت. نقوم بوضع الزيت في الطاسة. نضيف البصل على الثوم ونقلب المكونات. نقوم بإضافة المشروم ونستمر في تقليب المزيج.
نضيف الملح ونقلب المزيج ونضع الفلفل.
نقوم بخفق 3 بيضات ونقوم بقليها في طاسة.
بعد أن ينضج البيض نقوم بوضع المشروم عليه. نضع البيض بالمشروم في طبق التقديم مع خبز أسمر.
طريقة عمل الطعمية
المقادير:
نص كيلو فول مدشوش منقوع طول الليل
خضرة ( كرات جذور بصل اخضر شبت كزبرة بقدونس)
التوابل ملح شطه فلفل كزبرة ناعمة كمون كاري م ك بيكنج بودر بصل
طريقة تحضير الطعمية
نصفي الماء من الفول ويغسل ويفرم في الكبة حتي يصبح كالعجين ويصب في طبق
بعد غسل وتقطيع الخضرة والبصل يفرمون في الكبه مع الثوم وباقي التوابل حتي تمام الفرم
يوضع الخليط علي الفول ثم يعاد ضربهما معا من جديد حتي يتحانس تماما
تحفظ في اكياس في الفريزر او تقلي في زيت غزير ساخن
محلايه سوريه
المقادير
- حليب : 4 اكواب
(1/2 كوب حليب كمية إضافية)
- النشا: كوب
- سكر : ربع كوب (يمكنك تعديل كمية السكر حسب الحلاوة المفضلة)
- مستكة : سن (مطحونة مع ½ ملعقة صغيرة سكر)
- كريمة الطبخ : ربع كوب
- كريمة الخفق : 6 ملاعق كبيرة (للتزيين)
- فستق : 6 ملاعق كبيرة (مجروش ومحمص للتزيين)
- لوز : 6 ملاعق كبيرة (مبشور للتزيين)
طريقة التحضير
1- نضع الحليب في قدر على نار متوسطة.
2- بعد أن يغلي الحليب، نضيف السكر والمستكة مع التحريك المستمر حتى نتأكد من ذوبان السكر، ثم نضيف كريما الطبخ مع التحريك.
3- نخلط في وعاء الحليب الكمية الإضافية والنشا حتى يذوب النشا ونضيف الخليط إلى قدر الحليب السابق بالنشا إلى ونغلي المزيج لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر.
4- نسكب المزيح في أوان فردية ونتركها ترتاح لمدة ساعة بدرجة حرارة الغرفة، ثم تبرد في الثلاجة لمدة ساعة ونزين باللوز والفستق والكريما المخفوقة.