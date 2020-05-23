شيكابالا يساند نجم الزمالك المصاب بكورونا

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه الدعم لشعبان عبد الوهاب "بينو" نجم منتخب مصر والزمالك في كرة السلة السابق، بعد إصابته بفيروس كورونا.





ونشر "شيكابالا" صورة تجمعه باللاعب، عبر حسابه الشخصي على تويتر، وكتب قائلا: "ربنا يشفيك يا شعبان".





وكانت زوجة اللاعب اكدث أن الاعب توجه إلى مستشفى حميات إمبابة من أجل أخذ المسحة، وبالفعل ظهرت النتيجة إيجابية، مشددة على تدهور حالته بسبب معاناته من مرضى السكر وانخفاض ضغط الدم.





وحرص أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تأكيد مساندة المجلس بأكمله بقيادة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي للاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء للتعافي من مرضه.





وقال أحمد عبد الفتاح أنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه.





كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى.