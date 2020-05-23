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محافظات

عواصف ترابية شديدة تضرب عدة مناطق بالوادي الجديد

السبت 23/مايو/2020 - 12:57 ص
عواصف ترابية
عواصف ترابية
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منصور ابو العلمين

تعرضت محافظة الوادي الجديد لموجة من العواصف ترابية ورياح محملة بالأتربة ضربت عدة مناطق متفرقة بأنحائها في موجة من الطقس السيئ.


واستعدت محافظة الوادي الجديد من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار.


وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك تزامناََ مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم.


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وأشار إلى أن هذه الموجة من الطقس السيء تسببت في تذبذب التيار الكهربي مما يتسبب في توقف تشغيل محركات محطات تنقية المياه بالمدينة، وخروجها من الخدمة.


وأوضح أنه جار الدفع بأطقم الصيانة لجميع محطات التنقية لتشغيلها بشكل طبيعي لضمان وصول المياه للمنازل، منوها إلى تشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها حتى نهاية عيد الفطر المبارك.


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