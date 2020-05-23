فاروق جعفر: الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات .. فيديو

أكد فاروق جعفر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، على أحقية القلعة البيضاء بالتتويج بلقب نادي القرن الإفريقي على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي .









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وشهدت الأيام الماضية عودة النزاع مجددًا على لقب نادي القرن الذي حصده الأهلي مطلع الألفية الحالية، بعد استقرار إدارة الزمالك على التقدم بشكوى ومحاولة إثبات أحقيته في اللقب.









وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، اللقب يأتي من خلال حمل البطولات وليس النقاط".









وأكمل: "النغمة حاليًا عالية والضغوط على نادي الزمالك حتى يستبعد فكرة أنه نادي القرن الحقيقي".









واختتم: "الضغط يأتي من شباب صغار لم يحضروا ما حدث".









يذكر أن النادي الأهلي هو الحاصل على لقب نادي القرن في إفريقيا منذ 20 عامًا، وكانت قناة الأهلي قد أقامت احتفالًا بذكرى التتويج به منذ أيام.