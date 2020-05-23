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توك شو

روجينا: شخصية فدوى جديدة عليا ومحمد سامي لعب معايا لعبة التحدي..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 03:09 ص
الفنانة روجينا
الفنانة روجينا
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اسراء صبري
مازحت الفنانة روجينا الإعلامية "بسمة وهبة" في بداية اللقاء قائلة، "قوليلي يا فدوى..الناس حابه فدوى دلوقتي"، وتابعت: انا عمرى ما قبلت ولا شوفت واحدة زي شخصية فدوى".


وتابعت روجينا، خلال حوارها ببرنامج" كل يوم" المذاع علي قناة "اكسترا نيوز": شخصية فدوى كانت بعيدة عني تماما، وكانت مختلفة أيضا في مذاكرتها، لافته إلي أنها تفاجئت عندما عرفت أن دورها فى مسلسل البرنس هو تاجرة مخدرات، معقبة : قولتله هتوديني فين تاني يا محمد".


وعن رد فعلها عند معرفة دورها،"انا جالي ذهول، موضحة محمد سامي دائما ما يؤثر علي بلعبة التحدي، متابعة: على طول يقولي انا بثق فيكي ومحدش هيعرف يعمل الدور دا غيرك".


وأكدت أن مذاكرة الشخصية كانت مختلفة تماما، معقبة: محمد سامي كان بيتصل بيا بعد كتابه كل مشهد ونقعد نتكلم عن الشخصية في كل مشهد بالساعات على التليفون.


وأشارت إلي أن حديثها مع المخرج عن شخصية فدوى ساعدها كثيرا في فهم الشخصية، متابعة: بقي بينا تاريخ  وفدوى بقت موجودة بنا شايفنها واحنا بنتكلم".


ولفتت، إلي أن "فدوى كانت ست مغرورة وواثقة في نفسها وشايفه أنها حلوة أوى..الشخصية تعبتني أوى وذاكرتها أوى".

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