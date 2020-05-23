روجينا: شخصية فدوى جديدة عليا ومحمد سامي لعب معايا لعبة التحدي..فيديو

، وتابعت:

انا عمرى ما قبلت ولا شوفت واحدة زي شخصية فدوى".





تفاجئت عندما عرفت أن دورها فى مسلسل البرنس هو تاجرة مخدرات، معقبة : قولتله هتوديني فين تاني يا محمد". وتابعت روجينا، خلال حوارها ببرنامج" كل يوم" المذاع علي قناة "اكسترا نيوز": شخصية فدوى كانت بعيدة عني تماما، وكانت مختلفة أيضا في مذاكرتها، لافته إلي أنها









محمد سامي دائما ما يؤثر علي بلعبة التحدي، متابعة: على طول يقولي انا بثق فيكي ومحدش هيعرف يعمل الدور دا غيرك". وعن رد فعلها عند معرفة دورها،"انا جالي ذهول، موضحة









وأكدت أن مذاكرة الشخصية كانت مختلفة تماما، معقبة: محمد سامي كان بيتصل بيا بعد كتابه كل مشهد ونقعد نتكلم عن الشخصية في كل مشهد بالساعات على التليفون.









وأشارت إلي أن حديثها مع المخرج عن شخصية فدوى ساعدها كثيرا في فهم الشخصية، متابعة: بقي بينا تاريخ وفدوى بقت موجودة بنا شايفنها واحنا بنتكلم".









ولفتت، إلي أن "فدوى كانت ست مغرورة وواثقة في نفسها وشايفه أنها حلوة أوى..الشخصية تعبتني أوى وذاكرتها أوى".



