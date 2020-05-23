متحدث التنمية المحلية: غرفة عمليات مع 27 محافظة خلال فترة العيد .. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قام بتوجيه غرفة عمليات الوزارة بالربط مع غرف الأزمات في 27 محافظة للربط بالغرفة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هناك فرق عمل برئاسة المحافظين في المحافظات والسكرتير العام ونواب المحافظين بشأن كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات.





وتابع المتحدث باسم التنمية المحلية، أن هذه الفرق مهمتها التأكد من توافر السلع الأساسية والغذائية والخدمات الخاصة بالمخابز والخدمات الخاصة بمياه الشرب.





وأوضح الدكتور خالد قاسم، أنه تم التواصل مع المحافظين ومديري الأمن بشأن إزالة أي تعديات أو مخالفات ستتم خلال فترة عيد الفطر المبارك.





وأشار إلي أنه سيتم تطبيق منع تحرك سيارات النقل الجماعي والرحلات ما بين المحافظات أو داخل المحافظات والتأكيد علي غلق النوادي.