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أخبار العالم

البرازيل تقفز للمرتبة الثانية عالميًا في معدل ضحايا كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قفزت البرازيل للمرتبة الثانية عالميًا في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 330890 حالة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 1001 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبهذا يرتفع الإجمالي إلى 21048 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أمريكا الجنوبية ستتحول إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث تعد البرازيل الأكثر تضررا بين دول القارة.

ومؤخرًا، قدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، استقالته من منصبه على خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد وسط معدل متسارع لتفشي فيروس كورونا. 

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، حول سبل مكافحة الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.

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