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رياضة

الزمالك يتفق مع كارتيرون على تمديد عقده لمدة عام إضافى

السبت 23/مايو/2020 - 04:24 ص
كارتيرون
كارتيرون
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ملك موسى
اجتمع أمير مرتضي منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك وأحمد مرتضي عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق مساء امس  بفندق إقامته بالقاهرة.

واتفق مسؤولو النادي الأبيض مع كارتيرون على تجديد تعاقدة لمدة موسم مع النادي  وتم الاتفاق على المقابل وصياغة تجديد تعاقده مع الزمالك بحضور وكيل أعمال المدرب يحيي على.


ومن المقرر أن يوقع المدرب بشكل رسمي عقود تجديد تعاقدة مع الزمالك بعد إنتهاء أزمة كورونا.

وأكد كارتيرون عن شعوره بالراحة النفسية مع الزمالك إلى جانب رغبته في تحقيق المزيد من البطولات مع النادي الأبيض.

الجدير بالذكر أن تعاقد كارتيرون ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.
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