الزمالك يتفق مع كارتيرون على تمديد عقده لمدة عام إضافى

اجتمع أمير مرتضي منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك وأحمد مرتضي عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق مساء امس بفندق إقامته بالقاهرة.
واتفق مسؤولو النادي الأبيض مع كارتيرون على تجديد تعاقدة لمدة موسم مع النادي وتم الاتفاق على المقابل وصياغة تجديد تعاقده مع الزمالك بحضور وكيل أعمال المدرب يحيي على.
ومن المقرر أن يوقع المدرب بشكل رسمي عقود تجديد تعاقدة مع الزمالك بعد إنتهاء أزمة كورونا.
وأكد كارتيرون عن شعوره بالراحة النفسية مع الزمالك إلى جانب رغبته في تحقيق المزيد من البطولات مع النادي الأبيض.
الجدير بالذكر أن تعاقد كارتيرون ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.