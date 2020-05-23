هشام عشماوى يتصدر تويتر.. والمتابعون: هدية العيد وصلت | شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #هشام_عشماوى وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:
البطل يستشهد وسلاحه فى يده والنجس يشنق ويعلق كالخراف رحم الله شهداء الوطن #هشام_عشماوي
#هشام_عشماوي الان انت اصبحت وصمة عار على اهلك على اولادك على امك على ابوك على عمك على ابن عمك سيتم الاشارة عليهم فى كل مكان هؤلاء اقارب عشام عشماوى الخاين
مبقاش ينفع خلاص
#هشام_عشماوي
تعرفوا اللى بيموت خاين مصيره كده واللى بيموت بشرف الناس كلها بتترحم عليه الله يرحمك يا منسى انت وكل الشهداء #هشام_عشماوي
هديه العيد وصلت لكل اهالي الشهداء ولكل بيت في مصر
#هشام_عشماوي
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هديه العيد وصلت لكل اهالي الشهداء ولكل بيت في مصر— ✋🇪🇬بنت مصر وكفى🇪🇬 (@RaniaMaher10) May 23, 2020
#هشام_عشماوي