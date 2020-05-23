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أخبار البلد

هشام عشماوى يتصدر تويتر.. والمتابعون: هدية العيد وصلت | شاهد

السبت 23/مايو/2020 - 08:09 ص
الارهابى هشام عشماوى
الارهابى هشام عشماوى
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سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #هشام_عشماوى وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: 

البطل يستشهد وسلاحه فى يده والنجس يشنق ويعلق كالخراف رحم الله شهداء الوطن #هشام_عشماوي

#هشام_عشماوي الان انت اصبحت وصمة عار على اهلك على اولادك على امك على ابوك على عمك على ابن عمك سيتم الاشارة عليهم فى كل مكان هؤلاء  اقارب عشام عشماوى الخاين

مبقاش ينفع خلاص
#هشام_عشماوي

تعرفوا اللى بيموت خاين مصيره كده واللى بيموت بشرف الناس كلها بتترحم عليه الله يرحمك يا منسى انت وكل الشهداء #هشام_عشماوي

هديه العيد وصلت لكل اهالي الشهداء ولكل بيت في مصر 
 #هشام_عشماوي

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عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 29 من مسلسل الاختيار، للنجم أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني 2020، الذي يتناول حياة واستشهاد العقيد أحمد صابر منسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 

وخلال أحداث الحلقة، تم عرض مقطع فيديو أظهر لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي، إذ ظهر مكبل الأيدي، وبجواره الحرس من رجال الأمن، والضابط يتلو عليه نص الحكم بالإعدام، ويسأله عن الذي يريده قبل تنفيذ الإعدام، ليرد عشماوي، في لحظة ندم وانكسار قائلًا: «مبقاش ينفع خلاص».
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