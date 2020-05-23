هشام عشماوى يتصدر تويتر.. والمتابعون: هدية العيد وصلت | شاهد

#هشام_عشماوي الان انت اصبحت وصمة عار على اهلك على اولادك على امك على ابوك على عمك على ابن عمك سيتم الاشارة عليهم فى كل مكان هؤلاء اقارب عشام عشماوى الخاين

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وخلال أحداث الحلقة، تم عرض مقطع فيديو أظهر لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي، إذ ظهر مكبل الأيدي، وبجواره الحرس من رجال الأمن، والضابط يتلو عليه نص الحكم بالإعدام، ويسأله عن الذي يريده قبل تنفيذ الإعدام، ليرد عشماوي، في لحظة ندم وانكسار قائلًا: «مبقاش ينفع خلاص».