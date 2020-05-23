رئيس الدوري الإنجليزي يعلق على غياب كانتي عن تدريبات تشيلسي

علّق الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي ، ريتشارد ماسترز، على رغبة لاعب فريق تشيلسي نجولو كانتي في الغياب عن التدريبات، خشية التعرض لفيروس كورونا المستجد.









وعادت أندية الدوري الإنجليزي ، الأسبوع الماضي، إلى التدريبات الجماعية في مجموعات صغيرة.





يأتي هذا ضمن المرحلة الأولى من خطة استئناف الدوري الإنجليزي في شهر يونيو المقبل.





وعلى الرغم من ذلك، فإن نجولو كانتي رفض المشاركة في التدريبات حيث طلب الإذن من المدرب فرانك لامبارد، وهو ما حصل عليه بالفعل.





وذكرت تقارير صحفية أن هناك إمكانية لغياب كانتي عن تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي، بسبب خشية إصابته بفيروس كورونا.





وقال ماسترز في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "ما كنا لنتخذ الخطوة الأولى للعودة إلى التدريب لو لم نكن مقتنعين بأننا أوجدنا بيئة آمنة للغاية للاعبين".





وأضاف "إنها الخطوة الأولى، وعلينا أن نكون على يقين من إنه عندما سنبدأ التدريبات على اتصال، سنُكمل بذلك الخطوات".



