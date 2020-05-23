الدوري الألماني.. بايرن ميونخ في مهمة تعزيز الصدارة أمام فرانكفورت



ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني.





في المقابل، يطمح فريق آينتراخت فرانكفورت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فرانكفورت، في المركز الـ 13بـ 28 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من منافسات البوندسليجا، بوروسيا دورتموند مع فولفسبورج، و فرايبورج مع فيردر بريمن، وبادربورن مع هوفنهايم، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع باير ليفركوزن.

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره آينتراخت فرانكفورت، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الألماني.