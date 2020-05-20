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رياضة

أيمن يونس: قرار عودة الدورى الألماني شجاع ..ومصر قادرة على استئناف النشاط

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أكد ايمن يونس نجم الزمالك السابق أن قرار عودة الدورى الألماني بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .

وفي تصريحات إذاعية لأيمن يونس عبر إذاعة اون سبورت مع الاعلامي أحمد شوبير : قرار عودة الدورى الالماني شجاع للغاية من الاتحاد والحكومة ولكن جاء بعد الاتفاق علي الاجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة اللاعبين .

وأكمل : من الممكن عودة الدورى المصري والموضوع في غاية السهولة ولكن علي جميع ممثلي الاندية والاتحاد الاتفاق علي عودة المسابقة وفق الاجراءات الاحترازية التى سيتم الاتفاق عليها ومصر تملتك المنشاءات السكنية والفنادق القادرة علي تحمل مثل هذا العديد.

وأوضح : سيجلس اللاعبون في الفنادق مع اخذ الاجراءات الاحترازية وفق ما نشره الاتحاد الالماني قبل معاودة النشاط الرياضي والاتفاق علي عدد اللاعبين علي دكة البدلاء وطريقة التعامل بينهم في ملعب المباراة .

واختتم ايمن يونس تصريحاته قائلا مصر لديها كافة الإمكانيات لعودة النشاط الرياضي ولكن يجب ان يتفق جميع صناع القرار من مسؤولو الاندية والاتحاد والصحة للوصول لأفضل حل لعودة الدورى .
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