مواعيد مباريات اليوم السبت 23-5-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، السبت 23-5-2020، إقامة عدد من المواجهات في ملاعب ألمانيا بالدرجتين الأولى والثانية، أبرزها مواجهتا فولسبورج وبوروسيا دورتموند، و آينتراخت فرانكفورت.



