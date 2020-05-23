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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 23-5-2020 والقنوات الناقلة

السبت 23/مايو/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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إسراء أشرف
يشهد اليوم، السبت 23-5-2020، إقامة عدد من المواجهات في ملاعب ألمانيا بالدرجتين الأولى والثانية، أبرزها مواجهتا فولسبورج وبوروسيا دورتموند، وآينتراخت فرانكفورت.

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا، الأسبوع الماضي، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي في البلاد، وفي أغلب دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاءت مواعيد مباريات الدوري الألماني كالتالي:

فرايبورج X فيردر بريمن - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.

بادربورن X هوفنهايم - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 4.

بوروسيا مونشنغلادباخ X باير ليفركوزن - 03:30 مساءً -  بي إن سبورتس 2.

فولفسبورج X بوروسيا دورتموند - 03:30 مساءً -  بي إن سبورتس 1.

بايرن ميونيخ X آينتراخت فرانكفورت - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.
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