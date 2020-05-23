مصرع طالب صعقه كولدير أثناء شربه الماء بسوهاج

لقي طالب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء شربه الماء من مبرد مياه بقرية بنهو مركز طهطا بسوهاج









تم نقل الجثة المشرحة مستشفى طهطا العام، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.









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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "محمد. ا"، 17 عاما، طالب، مقيم بناحية بنهو دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء صعق كهرباء.









وبسؤال والده "السيد. ف"، 48 عاما، عامل، مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام ابنه المذكور بأخذ بعض المياه من مبرد مياه بذات الناحية صعقة التيار الكهربائي، مما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية.











بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.









حرر محضر بالواقعة، والعروض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.



