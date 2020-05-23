طريقة تحضير المعصوب اليمني.. فيديو

يمكنك باستمرار تقديم أطعمة مختلفة وجديدة من كل البلاد، لذا سنقدم لكم اليوم حلولا يمنية مميزة للغاية، وهي طريقة تحضير المعصوب اليمني، وهي حلوى لذيذة ومميزة تحتوي على سعرات حرارية عالية، ولكنها مفيدة من حيث المكونات، والمقادير، وإليكم طريقة تحضير المعصوب اليمني بالتفصيل..



وقت التحضير: 40 دقيقة وقت الطهي: 20 دقيقة تكفي لـ 3 أشخاص

وتعتبر طريقة تحضير المعصوب اليمني وصفة غنية بالمكونات والسعرات الحرارية العالية، وذلك لما تحتوية من من الخبز، والسمن، والعسل، ويمكن ان تقدم كنوع من الحلوى للأطفال لما لها من مذاق شهي ومميز .



إقرأ ايضا |

لمرضى السكر.. طريقة عمل الـ بيتي فور الدايت

طريقة تحضير المعصوب اليمني



مكونات طريقة تحضير المعصوب اليمني :



دقيق أسمر

ملح

حبه سوداء ( حبة البركة)

ماء فاتر

سمن بلدي

عسل







طريقة تحضير المعصوب اليمني





1- يتم خلط الدقيق مع الملح والماء حتى نحصل على عجينة طرية، مثل عجينة الكيك، ثم نقوم بتسخين المقلاة، ونضيف القليل من الزيت ويتم تسوية العجينة من الوجهين بعد فردها في المقلاة.



