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فن

في ذكرى وفاة "ست الناظرة" زينب صدقي.. اشتهرت بدور الأم والحماة وقدمت للشاشة 70 عملا فنيا

السبت 23/مايو/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
اليوم ذكرى وفاة زينب صدقي، ممثلة مصرية من أصل تركي، ولدت فى 15 إبريل 1895، وتوفت فى 23 مايو 1993، عن عمر يناهز 98 عاما.

اشتهرت بدور الام والحماة والناظرة وقدمت للشاشة 70 عملا فنيا.

بدأت التمثيل عام 1917 بالمسرح، منها المسرحيات الناطقة بالفصحى (مجنون ليلى)، (كليوبترا)، وعملت في مسرح رمسيس ومسرح الريحانى وفرقة عبدالرحمن رشدي.

ساعدتها ملامح وجهها الطيب أن تؤدى دور الأم، والحماة فى أغلب أفلامها السينمائية، فهي الناظرة الطيبة في (عزيزة)، والأم في (بور سعيد)، والجارة الطيبه في (البنات والصيف).

نالت "صدقي" جائزة الجدارة للفنون من الدولة المصرية، كما نالت جائزة الرواد بمناسبة اليوبيل الذهبي للسينما المصرية من جمعية الفيلم، وقدمت للشاشة 70 عملا فنيا خلال مشوارها الفني.

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