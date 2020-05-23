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فن

نهال عنبر: سعيدة بالمشاركة في سوق الحرير من قلب البيئة الشامية

السبت 23/مايو/2020 - 06:01 ص
سوق الحرير
سوق الحرير
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محمد نبيـل
يبدأ غدا عرض مسلسل "سوق الحرير" على شاشة MBC مصر، في تمام الساعة 7:00 مساءً، بمشاركة الفنانة نهال عنبر.


وتعرب نهال عنبر عن سعادتها بالمشاركة في عمل ينتمي إلى أعمال البيئة الشامية ويتطرّق إلى التاريخ المعاصر لسوريا، وتثني على حسن الاستقبال والضيافة التي لقيَتها، مُشيدةً بأجواء التصوير والتعامل مع فريقٍ محترف على حدّ قولها، آملة أن يجد العمل استحسان الجمهور في رمضان.

وأيضا:
وتضيف عنبر حولها دورها في العمل: "أقدم شخصية سيدة انتقلت مع عائلتها إلى دمشق قبل اندلاع الثورة على الفرنسيين، لذا نراها تحمل خوفًا شديدًا على أولادها في الغربة وقلقًا كبيرًا عليهم، إضافةً إلى الصعوبة التي تواجهها في التأقلم مع البلد الجديد وظروف الغربة".

وتختم عنبر: "ستجد عائلتي من يساندها في الحارة، كما أن عمران (بسام كوسا) سيقف إلى جانب زوجي ويدعمه في عمله".

يجمع مُسلسل "سوق الحرير" مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية منهم: بسام كوسا، سلوم حداد، أسعد فضة، عبد الهادي الصباغ، كاريس بشار، فادي صبيح، نادين تحسين بك، قمر خلف، وفاء موصللي، ميلاد يوسف، فاديا عزّام، وبمشاركة نهال عنبر، وعبد الرحيم حسن من مصر.. وآخرين.


تدور أحداث المسلسل في أحياء دمشق العتيقة خلال خمسينيات القرن الماضي، وترصد التفاصيل  الاجتماعية في الحارة الشامية خلال فترةٍ أعقبت خروج الاحتلال الفرنسي من سوريا، وشهدت انفتاحًا فكريًا وثقافيًا وسياسيًا لا نظير له، فمن معرض دمشق الدولي، وصولًا إلى المسارح ودور السينما، فالأسواق والأزياء، والجامعات والحركات الطلاّبية والأحزاب، إلى غيرها من مفاصل الحياة الدمشقية في فترة الزمن الجميل.

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