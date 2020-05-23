نهال عنبر: سعيدة بالمشاركة في سوق الحرير من قلب البيئة الشامية

وتعرب نهال عنبر عن سعادتها بالمشاركة في عمل ينتمي إلى أعمال البيئة الشامية ويتطرّق إلى التاريخ المعاصر لسوريا، وتثني على حسن الاستقبال والضيافة التي لقيَتها، مُشيدةً بأجواء التصوير والتعامل مع فريقٍ محترف على حدّ قولها، آملة أن يجد العمل استحسان الجمهور في رمضان.





وأيضا:

وتضيف عنبر حولها دورها في العمل: "أقدم شخصية سيدة انتقلت مع عائلتها إلى دمشق قبل اندلاع الثورة على الفرنسيين، لذا نراها تحمل خوفًا شديدًا على أولادها في الغربة وقلقًا كبيرًا عليهم، إضافةً إلى الصعوبة التي تواجهها في التأقلم مع البلد الجديد وظروف الغربة".



وتختم عنبر: "ستجد عائلتي من يساندها في الحارة، كما أن عمران (بسام كوسا) سيقف إلى جانب زوجي ويدعمه في عمله".