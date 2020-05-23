"مستقبل وطن" بالإسكندرية ينهي المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"

أنهي حزب "مستقبل وطن" فى محافظة الإسكندرية، المرحلة الثانية من توزيع الآلاف المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي استهدفت 100 ألف أسرة بالمحافظة خلال شهر رمضان الكريم ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الحزب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب وبرعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة.





وأوضح النائب رزق راغب ضيف الله ان مبادرة "حياة كريمة" تأتي في إطار مساندة الدولة المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا و دعم العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجًا المتضررة اقتصاديا جراء إجراءات مكافحة الفيروس . مشيرا الي ان الدولة المصرية تضع صحة المواطن والحفاظ علي عليها كأولوية بتوفير كل الجهود للمكافحة الفيروس . موجها التحية للأطقم الطبية والعاملين في المستشفيات الذين يواجهون تلك الجائحة العالمية .

وشدد علي استمرار فعاليات الحزب لدعم المواطن وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والتي نفذها الحزب من خلال مبادرة "احنا معاك" التي استهدفت نصف مليون مواطن بالاسكندرية من خلال القوافل الطبية والأنشطة الرياضية ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وأشرف على الفاعلية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، حيث تم توزيه ألاف من العبوات الغذائية علي الأماكن الأكثر احتياجا في جميع أقسام المحافظة، وقام بالتوزيع الأمناء، وأعضاء هيئات مكاتب المراكز والاقسام وأعضاء الحزب وذلك بتوصيل العبوات من بيت لبيت لألاف الأسر في الأماكن الأكثر احتياجا بالعزب والنجوع والقري والأحياء في زمام المحافظة.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن اليوم يأتي ختاما المرحلة الثانية من فعالية "حياة كريمة" لشعب عظيم بمحافظة الإسكندرية، حيث استطاع الحزب تحديد الأسر الاكثر احتياجا ومن أضير بسبب الاجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، حيث تم توصيل العبوات الغذائية لمعظم الأسر المحتاجة حتى باب المنزل.



