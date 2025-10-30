خبر صادم لجماهير الريدز.. إصابة تبعد أحد نجوم الفريق

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي ضربة قوية بعد تأكد غياب مدافعه الهولندي جيريمي فريمبونج عن الملاعب لمدة تُقدر بنحو ستة أسابيع، إثر إصابة جديدة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام آينتراخت فرانكفورت، والتي انتهت بفوز "الريدز" بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فريمبونج (24 عامًا) سيغيب حتى مطلع شهر ديسمبر المقبل، ما يعني عدم مشاركته في مواجهات قوية أمام أستون فيلا، ريال مدريد، ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى لقاءات نوتينجهام فورست، آيندهوفن، ووست هام.

الإصابة تُعد الثانية من نوعها هذا الموسم بالنسبة لفريمبونج، ما يزيد من معاناة ليفربول في مركز الظهير الأيمن، حيث أصبح كونور برادلي الخيار الوحيد أمام المدرب الهولندي آرني سلوت، في ظل غياب كالفن رامزي الذي لم يقدم المستوى المنتظر خلال مشاركته الأخيرة في كأس كاراباو أمام كريستال بالاس.

ويأمل الجهاز الفني في عودة فريمبونج بكامل جاهزيته عقب فترة التوقف الدولي، خصوصًا أن الفريق يمر بمرحلة تراجع في الثقة والأداء خلال الأسابيع الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.