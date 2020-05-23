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رياضة

شاهد.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تليفزيون بعد تلقيه هدفين في مباراة بلاي ستيشن خيرية

السبت 23/مايو/2020 - 11:28 ص
تركي آل الشيخ - سعود
تركي آل الشيخ - سعود آل سويلم
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إسراء أشرف
حطم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك ألميريا الإسباني، شاشة تليفزيون بعد تأخره بهدف أمام سعود آل سويلم، رئيس النصر السابق، في مباراة "بلاي ستيشن" خيرية، ليلة، أمس، الجمعة 29 رمضان، لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة "جود الإسكان".

وأثار الهدف الثاني الذي سجله سعود آل سويلم في مرمى ألميريا، غضب تركي آل الشيخ، ليكسر الشاشة بذراع الـ"بلاي ستيشن" ويردد قائلًا: "اليد خربانة".

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أثناء تحطيمه لشاشة التلفاز، معلقًا عليه: "في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة.. لسه المباراة ما انتهت".

وأضاف: "باسمي ونيابة عن أخي العزيز سعود السويلم، نتقدم بالشكر والتقدير لكل من تفاعل ودعم مبادرة تحدي الخير، سواء ماديًا أو معنويًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وفرت بشكل مباشر قرابة 30 منزلاً لـ 30 أسرة عبر منصة "جود الاسكان" والتي نخصها بالشكر والثناء على جهودها المميزة".


وكان الأمير عبد العزيز بن الفيصل، وزير الرياضة السعودي، قد أطلق مبادرة دوري جود بالمشاركة مع وزارة الإسكان، ومشاركة الأندية الرياضية، لتوفير مساكن لمنصة جود الإسكان.

وأعلن سعود آل سويلم، تحدي آل الشيخ، الأسبوع الماضي قائلًا: "أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلاي ستيشن خيرية، وتكون بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان".

وحظيت مباراة التحدي بينهما بمتابعة نجوم العالم، مثل ليونيل ميسي، وروبرتو كارلوس، وميراليم بيانيتش، وباولو ديبالا، وبول بوجبا، والثلاثي الإيطالي فرانشيسكو توتي وأليساندرو ديل بييرو ودانييلي دي روسي، بالإضافة إلى محمد الشلهوب وعمر السومة، والعديد من اللاعبين.
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