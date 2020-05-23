لوشيسكو يحسم مصر جيوفينكو مع الهلال السعودي





وينتهي عقد جيوفينكو مع الهلال في سيف 2021، ويحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.





وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" السعودية، أن رازفان لوشيسكو طلب من إدارة الهلال تمديد عقد جيوفينكو مع النادي لمدة موسم أخر.





وأضافت الصحيفة، أنه إدارة الهلال سوف تدخل في مفاوضات مع اللاعب لتمديد عقده، عقب عودته من إيطاليا في شهر يونيو المقبل.





وشارك جيوفينكو مع يوفنتوس في 19 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف وصنع 7 آخرين.





يذكر أن رابطة الدوري السعودي، حددت يوم 20 أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا، لعودة مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

حسم الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي مصير سيباستيان جيوفينكو نجم الفريق، مع الزعيم، خلال الفترة المقبلة.