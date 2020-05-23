اللجنة الخماسية تنتظر وصول ضوابط وزارتي الشباب والصحة لاستئناف الدوري

تنتظر اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وصول الضوابط والمعايير من وزارتي الشباب والرياضة والصحة الخاصة بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لاستئناف الدورى الممتاز.





كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أعلن عودة التدريبات بشكل جزئي منتصف يونيو القادم.







ومن المقرر فور تلقى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني المعايير والضوابط مناقشة مستقبل استئناف النشاط الرياضي من عدمه.





ويسعى اتحاد الكرة إلى المحافظة على سلامة اللاعبين وكافة عناصر المنظومة الرياضية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا رافعين فى الوقت ذاته على ان حياة أي فرد أهم من أية مسابقات محلية.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن النظر فى عودة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم.