كيكي سيتين: انضمام لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة مهم لدعم الفريق

جدير بالذكر أن مارتينيز انضم الي فريق انتر ميلان قادما من راسينج الارجنتيني عام ٢٠١٨ ونجح في تسجيل ١٦ هدفا في في ٣١ مباراة لعبهم برفقة الفريق الايطالي خلال الموسم الجاري .