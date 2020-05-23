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رياضة

كيكي سيتين: انضمام لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة مهم لدعم الفريق

السبت 23/مايو/2020 - 12:53 م
كيكي سيتين
كيكي سيتين
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عبدالله هشام
أكد كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة أن ضم لاورتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة سيكون مهما للفريق، مشيرا إلى أن النادي الكتالوني يفاوض ٥ لاعبين في نفس مركزة.

وأضاف كيكي سيتين،في تصريحات صحيفة: "لكي نكون واضحين هناك خمس لاعبين يلعبون في مركز مارتينيز وكلهم قادرين على اللعب لبرشلونة ويمتلكون امكانيات قوية ورائعه ستفيد الفريق حال ضم أحدهم".

وتابع كيكي:"مارتينيز لاعب مميز يمتلك الموهبه وسيكون جيدا جدا في برشلونة ويفيدنا بالاضافة الي اللاعبين الاخريين الذين هم في مثل مستواه".

وحسب تقارير الصحف الاسبانية فإن برشلونة يحاول ضم مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين للوصول الي السعر الامل للحصول علي خدمات اللاعب .

جدير بالذكر أن مارتينيز انضم الي فريق انتر ميلان قادما من راسينج الارجنتيني عام ٢٠١٨ ونجح في تسجيل ١٦ هدفا في في ٣١ مباراة لعبهم برفقة الفريق الايطالي خلال الموسم الجاري .
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