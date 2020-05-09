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رياضة

باريس سان جيرمان يمهد الطريق لـ برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

السبت 09/مايو/2020 - 11:41 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
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محمد السعيد
مهد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الطريق أمام برشلونة الإسباني، لضم لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان بات قريبا من الانسحاب من صفقة لاوتارو مارتينيز، بسبب القيمة المالية المرتفعة للصفقة.

وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان يركز حاليا على تجديد إعارة ماورو إيكاردي من إنتر ميلان لموسم إضافي، بسبب عدم قدرته على دفع 70 مليون يورو قيمة تعيل يند شرائه، بسبب الأزمة المالية التي عاني منها في الفترة الاخيرة، بسبب فيروس كورونا.

ويعد لاوتارو مارتنيز الهدف الأول لبرشلونة خلال الصيف المقبل، حيث يراه النداي الكتالوني البديل الأمثل لخلافة لويس سواريز الذي تيقدم في العمر.

وشارك لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان في 22 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 12 هدفا، وصنع 3 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ لاوتارو مارتينيز 64 مليون جنيه إسترليني وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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