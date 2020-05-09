باريس سان جيرمان يمهد الطريق لـ برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

مهد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الطريق أمام برشلونة الإسباني، لضم لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان بات قريبا من الانسحاب من صفقة لاوتارو مارتينيز، بسبب القيمة المالية المرتفعة للصفقة.





وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان يركز حاليا على تجديد إعارة ماورو إيكاردي من إنتر ميلان لموسم إضافي، بسبب عدم قدرته على دفع 70 مليون يورو قيمة تعيل يند شرائه، بسبب الأزمة المالية التي عاني منها في الفترة الاخيرة، بسبب فيروس كورونا.





ويعد لاوتارو مارتنيز الهدف الأول لبرشلونة خلال الصيف المقبل، حيث يراه النداي الكتالوني البديل الأمثل لخلافة لويس سواريز الذي تيقدم في العمر.



