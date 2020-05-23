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أخبار العالم

البحرين تعلن تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 366 حالة

السبت 23/مايو/2020 - 01:00 م
البحرين تعلن تسجيل
البحرين تعلن تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 366
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم السبت، عن شفاء 366 حالة إصابة فيروس كورونا او كوفيد19 وتم إخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وأظهرت بيانات الصحة فى البحرين تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 220 حالة لعمالة وافدة، و 140 إصابة لمخالطين ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس 4300 حالة، بينهم  8 حالات في العناية، و28 إصابة تتلقى العلاج، و4292 حالة مستقرة.

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ووصل العدد الإجمالي للحالات التي تم شفاؤه في البحرين 4462 حالة بعد تسجيل  366 حالة تعافي اليوم. 

وقالت وزارة الصحة البحرينية إن إجمالي عدد الاصابات المسجلة في البحرين وصل إلى 8774 حالة، بينها 12 حالة وفاة.

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