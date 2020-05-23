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سيارات

قائمة أسعار شيفروليه chevrolet من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

السبت 23/مايو/2020 - 02:14 م
شيفرولية اوبترا
شيفرولية اوبترا
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا، خاصة بعد فرض حظر التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات ويترقب هبوط الأسعار، خصوصا بعد الخصومات الأخيرة على السيارات في مصر.

ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر:

أسعار شيفروليه chevrolet


شيفروليه آفيو chevrolet aveo
 تبدأ أسعار السيارة شيفروليه آفيو chevrolet aveo من 192.900 جنيه حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفرولية افيو

شيفروليه أوبترا chevrolet optra
 تبدأ أسعار السيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra من 199.900 جنيه حتى 215.500 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفروليه اوبترا

شيفروليه ماليبو chevrolet malibu
 تبدأ أسعار السيارة شيفروليه ماليبو chevrolet malibu من 369.990 جنيه حتى 429.990 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفرولية ماليبو

شيفرولية كابتيفا

سعر شيفروليه كابتيفا 2020 في مصر

أما عن سعر السيارة chevrolet captiva 2020 فيبدأ من 309.990 حتى 379.990 لأعلى فئة.





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