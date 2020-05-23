قائمة أسعار شيفروليه chevrolet من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا، خاصة بعد فرض حظر التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات ويترقب هبوط الأسعار، خصوصا بعد الخصومات الأخيرة على السيارات في مصر.
ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر:
أسعار شيفروليه chevrolet
شيفروليه آفيو chevrolet aveo
تبدأ أسعار السيارة شيفروليه آفيو chevrolet aveo من 192.900 جنيه حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه أوبترا chevrolet optra
تبدأ أسعار السيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra من 199.900 جنيه حتى 215.500 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه ماليبو chevrolet malibu
تبدأ أسعار السيارة شيفروليه ماليبو chevrolet malibu من 369.990 جنيه حتى 429.990 جنيه لأعلى فئة.
شيفرولية كابتيفا
سعر شيفروليه كابتيفا 2020 في مصر
أما عن سعر السيارة chevrolet captiva 2020 فيبدأ من 309.990 حتى 379.990 لأعلى فئة.
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