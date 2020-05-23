1.9 مليون طن.. الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتى من الأسماك

قال الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة ، إن مصر الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج أسماك البلطى والمزارع ، مضيفا أن مصر تنتج حوالى 1.9 مليون طن من أسماك المزارع السمكية ، وبالتالي لدينا اكتفاء ذاتى من الأسماك ، ونصدر مايتبقي للخارج.
وأشار " القرش" فى تصريحات ل صدى البلد ، إلي أننا متميزون أيضا علي مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج السمك البورى أيضا ،منوها إلي أن أسماك السالمون والتونة والسردين تتواجد بأماكن معينة في البحار ، والتى تتلاقي فيها تيارات الهواء فتطفو علي المياه ويتم اصطيادها .
ونوه " متحدث وزارة الزراعة" إلي أن هناك رقابة مشددة علي أسواق الأسماك تجنبا لحدوث أى حالات تسمم بسببه ،
مشيدا بخطة التطوير التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البحيرات ضاعفت من إنتاج الأسماك .
وأشار " القرش" فى تصريحات ل صدى البلد ، إلي أننا متميزون أيضا علي مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج السمك البورى أيضا ،منوها إلي أن أسماك السالمون والتونة والسردين تتواجد بأماكن معينة في البحار ، والتى تتلاقي فيها تيارات الهواء فتطفو علي المياه ويتم اصطيادها .
ونوه " متحدث وزارة الزراعة" إلي أن هناك رقابة مشددة علي أسواق الأسماك تجنبا لحدوث أى حالات تسمم بسببه ،
مشيدا بخطة التطوير التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البحيرات ضاعفت من إنتاج الأسماك .
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وأوضح أننا أصبحنا ننتج الأسماك البحرية كالوقار والدنيس وبعص الأسماك التى يتم تصديرها أيضا إلي الخارج .
ولفت إلي أن فيروس كورونا لم يمنع مصر من استيراد وتصدير الأسماك ، مع تشديد الرقابة علي عمليات الاستيراد تخوفا من وجود أى أمراض أو فيروسات بالأسماك .
وأوضح أننا أصبحنا ننتج الأسماك البحرية كالوقار والدنيس وبعص الأسماك التى يتم تصديرها أيضا إلي الخارج .
ولفت إلي أن فيروس كورونا لم يمنع مصر من استيراد وتصدير الأسماك ، مع تشديد الرقابة علي عمليات الاستيراد تخوفا من وجود أى أمراض أو فيروسات بالأسماك .