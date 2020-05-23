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محافظات

لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور

السبت 23/مايو/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تواجدًا أمنيًا مكثفًا أمام بوابات المدينة؛ لمنع دخول المواطنين، ومتابعة إجراءات إغلاق الشواطئ، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتابع المهندس محمد إمام، رئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، الإجراءات الاحترازية، وأعمال غلق المصيف، مشيرًا إلى غلق جميع الشواطئ، وأنه لا يسمح لأي مواطن خارج المدينة الدخول إلى المصيف.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد القرار رقم 439 لسنة 2020م، بغلق جميع المنافذ المؤدية  إلي مدينة مصيف بلطيم، وشاطئ مدينة مطوبس في الفترة من ابتداءً من الخميس الماضي الموافق 21 مايو  الجاري، حتي نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، تعليماته المشددة على المتابعة المستمرة للتأكد من غلق المتنزهات والحدائق العامة بالمصيفين، بالإضافة إلي عدم السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية بذات المده، عدا الأنشطة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء " مواد بترولية، غذائية، الصيدليات".

جاء قرار المحافظ لمنع أي تجمعات لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور
لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور
لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور
لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور
لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور
لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور
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