لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم، تواجدًا أمنيًا مكثفًا أمام بوابات المدينة؛ لمنع دخول المواطنين، ومتابعة إجراءات إغلاق الشواطئ، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وتابع المهندس محمد إمام، رئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، الإجراءات الاحترازية، وأعمال غلق المصيف، مشيرًا إلى غلق جميع الشواطئ، وأنه لا يسمح لأي مواطن خارج المدينة الدخول إلى المصيف.



