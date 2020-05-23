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رياضة

ليفربول: كن مثل فيرمينو وحافظ على التباعد الاجتماعي.. شاهد

السبت 23/مايو/2020 - 03:45 م
فيرمينو
فيرمينو
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إسراء أشرف
وجه نادي ليفربول الإنجليزي نصيحة لمتابعيه عبر السوشيال ميديا، بشأن التباعد الإجتماعي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر "تويتر" صورة لروبيرتو فيرمينو نجم الفريق، أثناء الحصة التدريبية للريدز اليوم.

كما نشر حساب ليفربول مقطع فيديو من التدريبات، اليوم، معلقًا عليه: "العودة إلى ميلوود، يوم جديد من الاستعدادات"

وتجمد النشاط الرياضي، في إنجلترا منذ مارس الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وإصابة العديد من اللاعبين بالفيروس.

وبات ليفربول أول فريق في إنجلترا، يعود للتدريبات، لأول مرة منذ أكثر من شهرين، تمهيدًا لاستئناف الدوري الإنجليزي، الشهر المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد وافقت على عودة الفرق للتدريبات، في مجموعات صغيرة، بداية من الأسبوع الماشي، ثم للتدريبات الجماعية بداية من الاسبوع الجاري.


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