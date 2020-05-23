لماذا سمى عيد الفطر في السماء بـ الجائزة.. أحمد كريمة يجيب.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة ، أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العيد في الأرض هو عيد الفطر ولكنه في السماء يعتبر يوم الجائزة .





وأضاف أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن عيد الفطر سُمي بيوم الجائزة في السماء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصائمون بعد انتهاء رمضان وفوا بالأجر والملائكة على افواه السكك والطرقات تنادي العباد نداء من الله « هلموا إلى رب كريم ينفحكم بالخيرات ".





وتابع أحمد كريمة:" عندما اأى النبي إلى المدينة وجد الناس يحتفلون بأعياد الجاهليين ونسخ النبي الحكم وقال أبدلكم الله خير من ذلك بعيد الفطر بعد عبادة شاقة وهي الصيام وعيد الأضحى يأتي بعد مناسك الحج".





وأكمل أحمد كريمة:" حينما جاء الإمام الشافعي من العراق إلى مصر صلى مع المصريين في مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط".





وتابع أحمد كريمة:" سمع لأول مرة تكبيرات العيد وقال الإمام الشافعي معجبا أن هذا ثناء على الله".



