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رياضة

الاتحاد الرواندي يلغى الدوري رسميا ومصير مجهول لنهائي الأبطال

السبت 23/مايو/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الاتحاد الرواندي لكرة القدم إلغاء الدوري المحلي وإعلان فريق الجيش بطل مسابقة الدوري المحلي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يتجه لنقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا من الكاميرون إلى رواندا، على اعتباره أنه أقل بلدان أفريقيا تضررا بفيروس كورونا.

قال موقع " le360 " المغربى أن أعضاء لجنة طوارئ الاتحاد الإفريقي كانوا في آخر اجتماع لهم اتفقوا على نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون إلى رواندا، في حال استمر الوباء في الانتشار بالكاميرون.

وتأهل الأهلى والزمالك إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي كما يواجه الزمالك منافسه الرجاء في ذهاب دور نصف نهائي البطولة في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل قبل إعلان البلدين توقف الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية علي خلفية انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الفائز ببطولة دورى أبطال أفريقيا يحصل علي 2.5 مليون دولار والوصيف يحصل علي 1.25 مليون دولار حسب لوائح الاتحاد الأفريقي.
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