الاتحاد الرواندي يلغى الدوري رسميا ومصير مجهول لنهائي الأبطال

أعلن الاتحاد الرواندي لكرة القدم إلغاء الدوري المحلي وإعلان فريق الجيش بطل مسابقة الدوري المحلي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يتجه لنقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا من الكاميرون إلى رواندا، على اعتباره أنه أقل بلدان أفريقيا تضررا بفيروس كورونا.





قال موقع " le360 " المغربى أن أعضاء لجنة طوارئ الاتحاد الإفريقي كانوا في آخر اجتماع لهم اتفقوا على نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون إلى رواندا، في حال استمر الوباء في الانتشار بالكاميرون.



