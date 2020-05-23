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أخبار العالم

حفتر في كلمة للجيش الليبي: كل تركي ومرتزق وخائن هدف مشروع لكم

السبت 23/مايو/2020 - 07:17 م
خليفة حفتر قائد الجيش
خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي
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قسم الخارجي
وجه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر كلمة للقوات المسلحة الليبية، هنأهم فيها بحلول عيد الفطر وصمودهم أمام الميليشيات المدعومة من تركيا.

قال حفتر في كلمة مسجلة إلى جنوده ممن يقفون أمام الاستعمار التركي الغاشم  "يا من تصنعون المجد وترفعون راية العزة وانتم تواجهون هذا المستعمر القادم من قاع قمامة التاريخ الطامع في ثرواتنا والحالم بإعادة ليبيا تحت حكم امبراطورية الجهل والتخلف بعد أن سجد له العملاء والخونة".

وتابع حفتر في رسالته للقوات المسلحة "إلى ضباطنا وجنودنا البواسل إنكم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات حربا شاملة ليس فيها إلا النصر..سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مدحورا".

وأضاف حفتر أن "كل تركي باغ وكل مرتزق رجيم وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز لصف العدو هو هدف مشروع لنيران قذائفكم..فلا تؤخذكم بهم رحمة ولاشفقة ".

وشدد قائد الجيش الليبي على استمرار القتال في المحاور ضد المستعمر التركي والخونة.
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