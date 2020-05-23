وزير التعليم العالي: مصر تسجل 40 ألف إصابة بكورونا خلال يوليو.. وبرلمانيون: تراجع أعداد الإصابات اليومية بعد عيد الفطر ولن تصل للصفر.. ومطالب بإطلاق حملات توعية عن أخطار الوباء

برلمانية تطالب بإطلاق حملات توعية حول أخطار النزول من البيت فى عيد الفطر
عضو صحة النواب:
إصابات كورونا ستتراجع بعد عيد الفطر
برلماني يكشف خطة الحكومة فى خفض العدد اليومي لمصابي كورونا
توقع د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن تصل مصر إلى 40 ألف مصاب خلال الفترة المقبلة على أن يتم بعدها حدوث تناقص كبير فى الأعداد حتى نصل إلى تسجيل صفر حالات .
وقال إن أرقام الوفيات بفيروس كورونا
التى يتم إعلانها بشكل يومي دقيق جدا ويمكن القياس على أساسه لافتا إلى أن نسبة الوفيات تمثل أقل من 4.8% من نسبة الإصابات.
وأشار إلى أن هناك 2000 مصاب فقط من أصل 14 ألفا محتجزون داخل مستشفيات العزل ما يعني أن هناك أكثر من 80% من المصابين لا يحتاجون لرعاية صحية أو دخول المستشفى.
وأكد أن الحكومة تعمل منذ بداية أزمة كورونا بتنسيق كامل بين جميع أجهزتها ويتم استخدام علوم تحليل البيانات وتكنولوجيا الذكاء الصناعي فى متابعة انتشار الفيروس.
ويتم تحليل واقع الإصابات اليومية لفيروس كورونا ومن خلاله يمكن التنبؤ بالحالات المتوقعة وحجم الانتشار مع قياس النسبة المئوية للنمو فى كل حالة وذلك حتى نصل إلى النقطة التي يمكن عندها الحديث عن نهاية الوباء فى مصر.
وأستطلع موقع صدى البلد، أراء عدد من نواب البرلمان حول لتباين ارائهم حول تصريحات وزير التعليم العالى، الذين اكدوا جميعا، أنها توقعات محتملة فى ظل سيطرة مصر على الفيروس من البداية من خلال خطة ازمة حكيمة وضعتها من ظهور الفيروس حتى الان كان لها مفعولها الايجابي فى عدم ارتفاع اعداد المصابين اليومية فى مصر، مطالبين بضرورة إطلاق حملات توعية لزيادة وعى المواطنين حول أخطار فيروس كورونا.
فى البداية علقت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على توقع د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن تصل مصر إلى 40 ألف مصاب خلال الفترة المقبلة على أن يتم بعدها حدوث تناقص كبير فى الأعداد بعد ذلك، متعقبة:" الأعداد الإصابات اليومية من فيروس كورونا المستجد
ستتراجع ولكن لن تصل للصفر.
وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إن ظروف فيروس كورونا تختلف عن أى فيروس أخر الى الان لا نستطيع توقع أن تصل الاعداد الاصابات اليومية الى صفر ولكن سوف تتراجع اذا التزم المواطنون بتعليمات وزارة الصحة من خلال ارتداء الكمامة واتباع جميع الإجراءات الوقائية. وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن فيروس كورونا فى هذه الأسابيع فى قمة ذروته، ولكن نتوقع انخفاض الأعداد فى الفترة ما بعد عيد الفطر المبارك، بسبب ما قامت به الحكومة من إطلاق العديد من القرارات الخاصة بالحظر فى العيد واعطاء ايام العيد اجازة وبدء حظر التجول من الساعة 5 عصرًا. واكدت النائبة، أنه الى الآن لم يتم اكتشاف علاج لفيروس كورونا وكلها محاولات سريرية وابحاث لخروج لقاح لقتل الفيروس الى النور، وتابعت قائلة:" الاعداد كبيرة ولكن ليست فوق المتوقع. وقالت ميرفت الكسان عضو مجلس النواب، إن خطة التعايش التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية واكدت عليها وزارة الصحة تؤكد أن جميع الامور سوف تعود لسابق عهدها بعد عيد الفطر المبارك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد. وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن ماصرح به وزير التعليم العالى بصفته المسؤول الاول عن البحث العلمى فى مصر يؤكد أن مصر أن فيروس كورونا لن يستمر فترة كبيرة فى مصر وستكون فترة مؤقتة فقط، مطالبة جميع المواطنين بضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة من ارتداء الكمامة وغيرها للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الوباء. وشدد النائبة على ضرورة إطلاق العديد من الحملات التوعية فى هذة الظروف الراهنة لزيادة وعى المواطنين بخطورة الموقف وعدم الخروج إلا لضرورة فى عيد الفطر المبارك نظرًا لمنع التزاحم الذي ينتج عنه انتشار للفيروس. وقال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى عدد الاصابات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد ولكن لن تدوم، مؤكدًا أن بعد شهر يوليو تنخفض أعداد الإصابات اليومية لتصل لأقل عدد ومن ثم لن يكون هناك إصابة واحدة. وأضاف "البطيخى" لـ"صدى البلد"، أن مصر قامت بعمل ابحاث واكتشافات على خفض نسبة الوفيات فى مصر ونجحت فى ذلك وكانت نتيجة التحاليل أن فيروس كورونا يصيب الدم فى الرئة بتجلط مما ينتج عنه الوفاة ولكن بعد تطبيق العلاج نسبة الوفيات اليومية فى تراجع. وأشار عضو مجلس النواب، الى أن معدلات الاصابة فى مصر لا تذكر بالنسبة لاصابات دول العالم، لافتًا الى أن هناك 50 حالة فقط على أجهزة التنفس و250 فى العناية المركزة، وذلك دليل على حكمة الدولة فى تطبيق خطة الاستباقية ضد فيروس كورونا من البداية حتى الأن. وأكد النائب، أن ما قامت به الدولة من إصدار العديد من القرارات بشأن ارتداء الكمامة الاجبارية والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد له تأثير إيجابي على خفض نسبة الإصابات اليومية أيضا ، إضافة إلى الأبحاث والاكتشافات التى مستمرة بها للقضاء على الفيروس إخراج لقاح قوى قادر على محو كورونا.