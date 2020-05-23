وزير التعليم العالي: مصر تسجل 40 ألف إصابة بكورونا خلال يوليو.. وبرلمانيون: تراجع أعداد الإصابات اليومية بعد عيد الفطر ولن تصل للصفر.. ومطالب بإطلاق حملات توعية عن أخطار الوباء

برلمانية تطالب بإطلاق حملات توعية حول أخطار النزول من البيت فى عيد الفطر

عضو صحة النواب:

إصابات كورونا ستتراجع بعد عيد الفطر

برلماني يكشف خطة الحكومة فى خفض العدد اليومي لمصابي كورونا

توقع د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن تصل مصر إلى 40 ألف مصاب خلال الفترة المقبلة على أن يتم بعدها حدوث تناقص كبير فى الأعداد حتى نصل إلى تسجيل صفر حالات .









وقال إن أرقام الوفيات بفيروس كورونا التى يتم إعلانها بشكل يومي دقيق جدا ويمكن القياس على أساسه لافتا إلى أن نسبة الوفيات تمثل أقل من 4.8% من نسبة الإصابات.













وأشار إلى أن هناك 2000 مصاب فقط من أصل 14 ألفا محتجزون داخل مستشفيات العزل ما يعني أن هناك أكثر من 80% من المصابين لا يحتاجون لرعاية صحية أو دخول المستشفى.









وأكد أن الحكومة تعمل منذ بداية أزمة كورونا بتنسيق كامل بين جميع أجهزتها ويتم استخدام علوم تحليل البيانات وتكنولوجيا الذكاء الصناعي فى متابعة انتشار الفيروس.







