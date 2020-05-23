مراقب أسواق مالية .. 10 معلومات عن محمد فتحي الإعلامي المصاب بـ فيروس كورونا

كشف الإعلامي المصري، محمد فتحي ، مراقب الأسواق المالية، بـ قناة CNBC عربية، عن إصابته بـ فيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء قيامه بعمل التحاليل الخاصة بالفيروس، وأنه لم تظهر عليه أي أعراض.





وبالتقرير التالي ننشر 10 معلومات عن، المذيع محمد فتحي بقناة CNBC:-





تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة.





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التحق بإحدى كبريات شركات الوساطة المالية في مصر كمحلل استراتيجي لأسواق العملات.





وبدأ محمد فتحي حياته المهنية في عالم الأسواق المالية في وقت مبكر، عام 2008.





في عام 2009 حصل على شهادة محلل فني معتمد من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين.





حصل على شهادة مدرب معتمد من جامعة "غافرنرز".





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أشرف على قيادة فريق عمل لتأليف كتاب "الفوركس خطوة بخطوة" والذي تصدّر مبيعات الكتب المتخصصة بالأسواق العالمية منذ صدوره.





بعام 2012 انتقل محمد فتحي إلى شركة وساطة كويتية كمدير لقسم التحليلات الاستراتيجية لأسواق العملات والسلع.





إلتحق محمد فتحي بـ CNBC عربية عام 2014 .



