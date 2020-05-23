عميد تربية عين شمس يوضح الإجراءات الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس أنه تم وضع خطة لاستقبال طلاب الفرق النهائية حيث تم توفير لجان امتحانات بحيث يكون هناك مسافة ليست أقل من متر ونصف بين كل طالب والآخر وإلزام الطلاب والمراقبين بتطهير أيديهم قبل الدخول للقاعة.





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وأضاف عميد كلية تربية جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم توفير أدوات تطهير بكل لجنة وايضا توفير كمامات للطالب وإجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات وزيادة عدد اللجان بحيث يتراوح عدد الطالب فى اللجنة الواحدة من 10 إلى 15 طالبا و30 في المدرجات الكبيرة.





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أشار الدكتور أبو العينين سوف يتم عقد 3 امتحانات يوميا بكل لجنة على مدار الأيام من أول يوليو إلى 28 يوليو بحيث يبدا اول امتحان في تمام التاسعة صباحا وتستمر اللجان في عملها حتى الثالثة وتخصيص ساعتين بين كل فترة امتحانية إلجراءات التعقيم والتطهير وعدم دخول طالب الفترة الثانية إلى بعد خروج جميع طلاب الفترة الأولى وموضحا أنه يتم تخفيض المدة الزمنية للامتحان للنصف بحيث يكون زمن الامتحان ساعة بدًلا من ساعتين.







