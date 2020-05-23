نجم الأهلي السابق : أنا أفضل من روبرتو كارلوس .. فيديو

محمود أبو الدهب نجم الزمالك والاهلي السابق ، عن تفوقه علي روبرتو كارلوس ظهير أيسر منتخب البرازيل وريال مدريد السابق . تحدث





ويستطيع التصويب من أي منطقة في الملعب، لكن هناك فرق بين اللاعب الذي يصوب بقوة واللاعب الذي يضعها في زاوية معينة بمهارة وقال ابو الدهب ، عبر اون تايم ، انه كان يمتلك قدما قوية





وشدد ابو الدهب ، علي انه عندما احترف في النمسا كانوا يلقبونه بـ "المدفعجي، وجاءت لجنة من الفيفا، حتى تقيس قوة تصويبه، وأخبروه أنه يتفوق على البرازيلي روبرتو كارلوس





وتابع ، ان البعض تعجب من انه يقارن نفسه بـ روبرتو كارلوس، مضيفا لست أنا من أضع مقارنات، ولكن لما لا.



