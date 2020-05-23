AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الأهلي السابق : أنا أفضل من روبرتو كارلوس .. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 10:07 م
روبرتو كارلوس
روبرتو كارلوس
Advertisements
حسن العمدة
تحدث محمود أبو الدهب نجم الزمالك والاهلي السابق ، عن تفوقه علي روبرتو كارلوس ظهير أيسر منتخب البرازيل وريال مدريد السابق .

وقال ابو الدهب ، عبر اون تايم ، انه كان يمتلك قدما قوية ويستطيع التصويب من أي منطقة في الملعب، لكن هناك فرق بين اللاعب الذي يصوب بقوة واللاعب الذي يضعها في زاوية معينة بمهارة

وشدد ابو الدهب ، علي انه عندما احترف في النمسا كانوا يلقبونه بـ "المدفعجي، وجاءت لجنة من الفيفا، حتى تقيس قوة تصويبه، وأخبروه أنه يتفوق على البرازيلي روبرتو كارلوس.

وتابع ، ان البعض تعجب من انه يقارن نفسه بـ روبرتو كارلوس، مضيفا لست أنا من أضع مقارنات، ولكن لما لا.

واختتم محمود ابو الدهب ، تصريحاته ، ان عبد الله السعيد ومن قبله حازم إمام يستطيعون وضع الكرة بمهارة في زاوية من خارج المنطقة، أما أنا فكنت أستطيع التصويب بقوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزهم توأم ألماني.. 33 نجم كرة قدم من مواليد شهر أبريل.. فيديو

مجدي عبد الغني لـ جمهوره: حد فاكر مين صاحب تي شيرت رقم ٢؟.. والجمهور يرد

رغم إني أهلاوي .. محمود أبو الدهب : فرحت بنجاحي فى اختبارات الزمالك ..فيديو

محمود ابو الدهب: الخطيب قال لى هدفك في الاسماعيلي مارادوني.. فيديو

ترشيحاتنا

28 حالة.. مصر تسجل أكبر معدل وفيات يومية بفيروس كورونا

انتحار ممثل شاب بعد إطلاق النار على زوجته

الجيش الوطنى الليبي يأسر 12 مرتزقا سوريا من ميليشيات أردوغان

دعاء وداع رمضان واستقبال العيد

الخسائر كارثية.. هاني العتال: استئناف الدوري أفضل من إلغائه

سعر الذهب اليوم في مصر عقب انتهاء شهر رمضان

AdvertisementS

نجل الشهيد منسي يتفوق في الرماية وينضم لأسرة الخماسي الحديث

الخسائر كارثية.. هاني العتال: استئناف الدوري أفضل من إلغائه

أخبار الاهلي .. رمضان صبحي يقترب من الانضمام للمارد الاحمر نهائيا.. أسباب تعثر صفقة باهر المحمدي

الأهلي يقترب من حسم صفقة ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد نهائيا

أخبار الرياضة.. نقل لاعب الزمالك المصاب بكورونا لأحد مستشفيات مصر الجديدة.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تليفزيون.. وعودة الدوري الإسباني

بعد إصابته بكورونا.. الزمالك: نقل عبد الوهاب لأحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج

أخبار الزمالك| حسم مصير أشرف بن شرقي واجتماع مع كارتيرون بشأن اللاعبين

ليس من ضمنهم محمد صلاح.. بوتشيتينو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي

رغم إني أهلاوي .. محمود أبو الدهب : فرحت بنجاحي فى اختبارات الزمالك ..فيديو

الوداد المغربى يخترق قواعد حظر كورونا استعداد لمواجهة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

قمة الإثارة في الدوري الألماني.. 4 أهداف خلال 15 دقيقة من مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانفكورت

أحمد شوبير: اتجاه لمد عمل اتحاد الكرة برئاسة الجنايني سنة وإضافة عضوين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكويت السابليه للشيف أحمد عادل

بالأصفر الجريء .. نوال الزغبي تشعل السوشيال في ليلة العيد

طريقة تحضير فطائر حرشة للشيف زينب مصطفى.. فيديو