نجم الأهلي السابق : أنا أفضل من روبرتو كارلوس .. فيديو

تحدث محمود أبو الدهب نجم الزمالك والاهلي السابق ، عن تفوقه علي روبرتو كارلوس ظهير أيسر منتخب البرازيل وريال مدريد السابق .
وقال ابو الدهب ، عبر اون تايم ، انه كان يمتلك قدما قوية ويستطيع التصويب من أي منطقة في الملعب، لكن هناك فرق بين اللاعب الذي يصوب بقوة واللاعب الذي يضعها في زاوية معينة بمهارة
وشدد ابو الدهب ، علي انه عندما احترف في النمسا كانوا يلقبونه بـ "المدفعجي، وجاءت لجنة من الفيفا، حتى تقيس قوة تصويبه، وأخبروه أنه يتفوق على البرازيلي روبرتو كارلوس.
وتابع ، ان البعض تعجب من انه يقارن نفسه بـ روبرتو كارلوس، مضيفا لست أنا من أضع مقارنات، ولكن لما لا.
واختتم محمود ابو الدهب ، تصريحاته ، ان عبد الله السعيد ومن قبله حازم إمام يستطيعون وضع الكرة بمهارة في زاوية من خارج المنطقة، أما أنا فكنت أستطيع التصويب بقوة.