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فن

بعد إعدام فتحى فى البرنس.. أحمد زاهر: مسامحني يا رضوان؟

السبت 23/مايو/2020 - 09:59 م
احمد زاهر
احمد زاهر
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محمد بدران



نشر الفنان احمد زاهر مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام من كواليس مسلسل البرنس الذى أذيعت اخر حلقاته اليوم.


وعلق احمد زاهر قائلًا "مسامحني يا رضوان ؟ اهو قال مسامح حبيبي يا رمضانيللو مبروك علينا يا حبيبي #البرنس #مسلسل_الشارع_العربي تاليف و اخراج #محمد_سامي"

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل البرنس تطورات غير متوقعة حيث رفع المخرج محمد سامى شعار الانتقام الالهى بدلا من أن ينتقم رضوان "محمد رمضان" من أشقائه. 


ويصور رضوان "محمد رمضان" شقيقه فتحى "احمد زاهر" وهو يقوم بقتل كل من فدوى "روجينا" وياسر "محمد علاء" بعد معرفته بخيانتهما له بطريقة غير مباشرة عن طريق رضوان. 


وفقدت عبير "رحاب الجمل" ابنتها بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة وتنقل الى المستشفى الا أن القدر لم يمنحها إنقاذها من الموت. 


ويقرر عبد المحسن "إدوارد" الانتحار بعد حالة من الخوف والرعب التى عاشها وتأنيب الضمير. 


و يدخل فتحى السجن ويتم إعدامه على الجرائم التى ارتكبها بعد قتله لشقيقه وزوجته ويحصل رضوان على كل حقوقه المادية من فتحى ويقرر الزواج من علا "نور".   


يذكر أن مسلسل البرنس يقوم ببطولته أحمد زاهر ومحمد رمضان وروجينا ومحمد علاء ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى. 

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