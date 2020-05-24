أهم الأخبار.. قفزة في وفيات كورونا.. وإيران تعرض على قطر المساعدة في تنظيم المونديال

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





قفزة في الوفيات .. الصحة: تسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي..للمزيد اضغط هنا





صلاة وكحك وإجراءات مشددة.. يا ليلة العيد آنستينا (ملف خاص)





30 يوم قضاها المصريون في الصوم والصلاة وأداء العبادات في ظروف شديدة الخصوصية ، حيث تمر مصر والعالم أيضا بمعركة البقاء في مواجهة فيروس كورونا ( كوفيد -19)..للمزيد اضغط هنا





إيران تعرض على قطر المساعدة في تنظيم المونديال





أبدت إيران استعدادها لمساعدة قطر لإنجاح كأس العالم 2022 المقرر أن تستضيفه الدوحة، وذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر تميم بن حمد..للمزيد اضغط هنا





رابط الحصول على نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة





ظهرت نتيجة أبحاث صفوف النقل عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، وذلك من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي..للمزيد اضغط هنا





وفقًا لانفراد صدى البلد.. السياحة تعلن قائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية





أعلنت وزارة السياحة والآثار قائمة بأسماء الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من الوزارة، ووزارة الصحة والسكان..للمزيد اضغط هنا





السعودية: تسجيل 15 حالة وفاة و2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية ، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"...للمزيد اضغط هنا





بعد اغتصابها وسرقة تليفونها.. تصالح منة عبد العزيز ومازن ابراهيم: إحنا اخوات وكنا متضايقين





تصالحت منة عبد العزيز فتاة تيك توك التى اثارت الجدل على مدار اليوم مع صديقها مازن ابراهيم الذى اتهمته باغتصابها وسرقة تليفونها والاعتداء عليها..للمزيد اضغط هنا





خمرة في رمضان | ابن عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة على حمام السباحة.. شاهد





نشر عبدالله عمرو دياب، نجل المطرب عمرو دياب صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها وهو يشرب من زجاجة خمر، مع فتاة ترتدي مايوه بكيني، أمام حمام سباحة..للمزيد اضغط هنا



