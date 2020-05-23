وفقاً لانفراد صدى البلد.. السياحة تعلن قائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

أعلنت وزارة السياحة والآثار قائمة بأسماء الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من الوزارة، ووزارة الصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعادة التشغيل وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء في إطار معايير منظمة الصحة العالمية.





ونشر "صدى البلد" بتاريخ 22 مايو خبر بعنوان: "انفراد.. أسماء الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية فى 4 محافظات" ، لتمارس عملها، فى استقبال السياحة الداخلية، بنسبة 25% إشغال.





ونعيد نشر أسماء الفنادق الحاصلة على شهادة علامة السلامة الصحية فى السطور التالية :





جنوب سيناء

كورال سي امبريال " شرم الشيخ" ، فور سيزونز "شرم الشيخ "، سان جورج "شرم الشيخ "، جراند اوشن ، مارينا وادي دووم ، صن رايز اربيان بيتش "شرم الشيخ" ، كونكورد السلام "شرم الشيخ "، ستيلا دي ماري "شرم الشيخ "، كليوباترا للمنتجعات الفاخرة نبأ "شرم الشيخ" ، تروبيتال واحة دهب "دهب " ، منتجع قرية نوبيع "نويبع" ، استراند طابا "طابا".





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البحر الأحمر

فنادير ، موازيك ، شيراتون ميرامار ، انشنت ساند ، اوشن فيو ، هاواى لوجاردن اكوا بارك ريزورت ، جاردن بيتش، بور ميريت ، صنى بيتش ، وردة الصحراء ، القصر القديم ، قرية الشجرة ، شمس سفاجا ، هورجادا جولد بيتش، ترتلز إن ، تروبيتل سهل حشيش ، كوكس كلوب ، كازاكواك ، ثرى كورنرز ريحانة ريزورت ، هاواى ريفيرا اكوابارك ريزورت ، كورال بيتش ، وايت بيتش ، سندباد اكوا بارك ،اكوا جوى ريورت باى صن رايز ، شتايجنبر جر اكوا ماجيك ، الإليزية ، كليوباترا للمنتجعات الفاخرة ، هيلتون بلازا ، علي باشا ، كابتن إن ، شتايجنبر جر الجولف ريزورت

،الخمسة ، موفنبيك الجونة ، جاز اكوا مارينا ، بالماا دي ميريت ، هاواى سيزار بالاس هوتيل اكوا بارك ، سندباد اكوا بارك هوتيل ، رويال مكادى ، شتايجنبر جر الداو بيتش هوتيل ، تيتانيك اوازيس ، سي جل.





الإسكندرية والساحل الشمالي

جاز الماظة بيتش ريورت ، سيزار باى مطروح ، بورتو مارينا العلمين ، بل فيو مرسى مطروح ، جاز كريستال

سيدي عبدالرحمن (العلمين) ، كارولز بوريفاج ، فنادق بورتو مارينا (العلمين) ، سيزار باى (ساحل شمالي)

فندق هيلتون كينج رانش (برج العرب) ، فندق فلسطين ، فور سيزونز ، ايبر اوتيل ببرج العرب ، ذا چيل "الساحل الشمالي".





القاهرة