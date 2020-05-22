انفراد.. أسماء الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية فى 4 محافظات

وضعت وزارة السياحة والآثار ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء حتى ٢٥% خلال الفترة الراهنة ، لتزيد تدريجيا حتى ٥٠% .





وينفرد "صدى البلد" بنشر أسماء الفنادق ، التى حصلت على موافقة وزارة السياحة والآثار ، عبر منح شهادة السلامة فى السطور التالية.





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" فنادير ، ترتلزان ، على باشا ، ميوزيك ، تروبيتال سهل حشيش ، كابتن ان ، شيرتون ميرامار ، كوكس كلوب ، شتايجنبرجر ريزورت الجولف ، انشنت ساند ، كازا كوك ، الخمسة ، اوشن فيو ، ثرى كورنر ريحانة ريزورت ، موفنبيك الجونة، هاواى لو جاردن اكوا بارك ، هاواى ريفر اكوا بارك ريزورت ، جاز اكوا مارينا ، جاردن بيتش ، كورال بيتش ، بالما دي ميرت ، بول ميرت ، وايت بيتش ، هاواى سيزار بلاس هوتيل اكوا بارك ، صني بيتش ، سندباد اكوا بارك ، سندباد اكوا بارك هوتيل، وردة الصحراء ، اكوا جوى ريزورت باى يا رايز، رويال مكادي ، القصير القديم ، شتيجنبرجر اكوا ماجيك، شتيجنبرجر الدوبتش هوتيل، قرية الشجرة، الاليزية ، تيتنك أوزيريس، شمس سفاجا ، كليوباترا المنتجعات الفاخرة ، سي جل ، هوجادا جولدن بيتش .









فنادق جنوب سيناء





" كورال سي امبريال ، فورسيزون شرم الشيخ ، اكسبرينس سان جورج ، نويبع فيلدج ريزورت ، ستراند طيبة ، تروبيتال واحة دهب ، صن رايز اربيان بيتش ، كونكورد ، ستيلا دي ماري ، كليوباترا المنتجعات الفاخرة.









فنادق العين السخنة

" جراند اوشن ، جاز ليتل فينس ، ريجانا السخنة ، كورال سي السخنة ، ماريان دون ، ستيلا دى ماري جراند .









فنادق الإسكندرية والساحل الشمالى

" بيل فيو مطروح ، جاز الماظا مطروح ، كاروليز بورفياج مطروح ، جاز كريستال مطروح ، سيزار باى مطروح ، بورتو مارينا العالمين ، العالمين سيدي عبد الرحمن ، هلنان فلسطين الإسكندرية، فور سيزون الإسكندرية ، أفريكانز، ايبر اوتيل ، ذاجي الساحل الشمالي .