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أخبار البلد

انفراد.. أسماء الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية فى 4 محافظات

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:08 ص
الفنادق
الفنادق
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محمد الاسكندرانى
وضعت وزارة السياحة والآثار ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء حتى ٢٥% خلال الفترة الراهنة ، لتزيد تدريجيا حتى ٥٠% .

وينفرد "صدى البلد" بنشر أسماء الفنادق ، التى حصلت على موافقة وزارة السياحة والآثار، عبر منح شهادة السلامة فى السطور التالية. 

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 " فنادير ، ترتلزان ، على باشا ، ميوزيك ، تروبيتال سهل حشيش ، كابتن ان ، شيرتون ميرامار ، كوكس كلوب ، شتايجنبرجر ريزورت الجولف ، انشنت ساند ، كازا كوك ، الخمسة ، اوشن فيو ، ثرى كورنر ريحانة ريزورت ، موفنبيك الجونة، هاواى لو جاردن اكوا بارك ، هاواى ريفر اكوا بارك ريزورت  ، جاز اكوا مارينا ، جاردن بيتش ، كورال بيتش ، بالما دي ميرت ، بول ميرت ، وايت بيتش ، هاواى سيزار بلاس هوتيل اكوا بارك ، صني بيتش  ، سندباد اكوا بارك ، سندباد اكوا بارك هوتيل، وردة الصحراء ، اكوا جوى ريزورت باى يا رايز،  رويال مكادي ، القصير القديم ، شتيجنبرجر اكوا ماجيك، شتيجنبرجر الدوبتش هوتيل، قرية الشجرة، الاليزية ، تيتنك أوزيريس، شمس سفاجا ، كليوباترا المنتجعات الفاخرة ، سي جل ، هوجادا جولدن بيتش .


فنادق جنوب سيناء

 " كورال سي امبريال ، فورسيزون شرم الشيخ ، اكسبرينس سان جورج ، نويبع فيلدج ريزورت ، ستراند طيبة ، تروبيتال واحة دهب ، صن رايز اربيان بيتش ، كونكورد ، ستيلا دي ماري ، كليوباترا المنتجعات الفاخرة. 


فنادق العين السخنة 
" جراند اوشن ، جاز ليتل فينس ، ريجانا السخنة ، كورال سي السخنة ، ماريان دون ، ستيلا دى ماري جراند .


فنادق الإسكندرية والساحل الشمالى 
" بيل فيو مطروح ، جاز الماظا مطروح ، كاروليز بورفياج مطروح ، جاز كريستال مطروح ، سيزار باى مطروح ، بورتو مارينا العالمين ، العالمين سيدي عبد الرحمن ، هلنان فلسطين الإسكندرية، فور سيزون الإسكندرية ، أفريكانز، ايبر اوتيل ، ذاجي الساحل الشمالي . 
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