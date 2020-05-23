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حوادث

بعد اغتصابها وسرقة تليفونها.. تصالح منة عبد العزيز ومازن ابراهيم: إحنا اخوات وكنا متضايقين

السبت 23/مايو/2020 - 08:55 م
تصالح منة عبد العزيز
تصالح منة عبد العزيز و مازن ابراهيم
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تصالحت منة عبد العزيز فتاة تيك توك التى اثارت الجدل على مدار اليوم مع صديقها مازن ابراهيم الذى اتهمته باغتصابها وسرقة تليفونها والاعتداء عليها.


ظهرت منة عبد العزيز فى فيديو لمدة 36 ثاتية مع أحد الأشخاص وقالت: كل سنة وانتم طيبين ما فيش أى مشكلة بينى انا ومازن أنا بس كنت منهارة بسبب اللى حصل وفى ناس كتير وقعت ما بينا بسبب الحاجات اللى كان بيعملها بسبب خلاص الحوار خلص وجبنا حقنا ومافيش اى مشكلة وخلاص ما فيش خلاف ما بينا وما فيش أى حاجة.


وظهر مع منة عبد العزيز صديقها وقال: ياريت الناس تفهم و تبطل كلام علشان انتوا بتتكلموا فى حاجة انتوا مش فاهمينها وكل سنة وانتم طيبين.


كما بثت فيديو ثانى أثناء ظهورها مع 3 شباب قالوا فيه : يا جدعان حوار الاغتصاب اللى هى قالته ده قالته وهى منهاره واعصابها تعبانه وهى مش عارفة كانت بتقول ايه وومافيش الكلام ده والكلام كله كدب .. وقالت منة : مازن اخويا الكبير وما فيش اى مشكلة وحقنا وجبناه وكفاية فيديوهات.


وظهرت منة عبدالعزيز فى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى اتهمت فيه صديقها مازن ابراهيم باغتصابها وسرقة هاتفها المحمول وفضحها على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء فى نهار رمضان بالاتفاق مع أصدقائها وإجبارها على تصوير مقاطع مخلة.


وقالت منة عبد العزيز إن اصدقاءها دعوها إلى تناول الإفطار في منزل احدهم وقاموا بالتعدى عليها بالضرب وإجبارها على تصوير مقاطع إباحية.


وقالت منة عبد العزيز فى الفيديو المتداول: اغتصبونى بالإكراه والبنات صحباتى كانوا متفقين معاهم لاغتصابى وتصويرى فى أوضاع مخلة ولبنات دول عملو حاجات وحشه.


وتابعت انها تعرضت للضرب والاغتصاب على يد شاب اسمه مازن إبراهيم بالاتفاق مع عدد من الفتيات أصحابها ذكرت أسمائهم في الفيديو وهما شيماء شاكر ورحمة وأسماء.. وأنهم اتفقوا على استدراجها لشقة مازن وتم اغتصابها وتصويرها فيديو وسرقة تليفونها.


وبعد نشر الفيديو تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعى معها واطلقوا هاشتاجين ظهرا في مصر وتصدرا تويتر#حق_منه_عبدالعزيزو#القبض_على_المغتصب_مازن_إبراهيم وطالب نشطاء التواصل الاجتماعى بمحاكمة المتهم مازن ابراهيم


منة عبد العزيز تبلغ من العمر 17 سنة تقوم بعمل فيديوهات مع يدعى محمد كلاشينكوف على برنامج تيك توك، وبعد نشر الفيديو انقسم رواد مواقع التواصل الاحتماعي ما بين متعاطف معها وضدها المتعاطفين مع منة قالوا انها  صغيرة ولا يجوز فضحها اما الجانب التاني فحمل منة عبد العزيز نتيجة كل الي حصلها بسبب فيديوهاتها على تيك توك والتى ترتدى فيها ملابس  ضيقة وفاضحة حسب وصفهم.. اما الجانب الأكبر فطالب الأسر بابعاد ابنائهم عن التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعى ومراقبتهم وطالبوا الجهات المختصة والمسئولة على  سرعة تقنين استخدام التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي ووضع تشريعات جديدة لها للحفاظ على العادات والتقاليد المصرية.

لم تمر ساعات على فيديو منة حتى خرج مازن إبراهيم الذى اتهم باغتصابها ودافع عن نفسه وقال إن سلوكها سيئ وإنها تقوم بابتزازه للحصول على أموال منه وطالب بعرضها على الطب الشرعي وهو الفيصل في اتهامها له باغتصابها، وبدأ في نشر فيديوهات تثبت أن هناك علاقة بينه وبين منة عبد العزيز. 


وبعدها ظهرت شيماء شاكر صديقة منة وقالت : منة تستاهل اللى حصل فيها وأن كل حاجه كانت بموافقتها وانها معاها تسجيلات للقصة كلها هتطلعها لو منة مسكتتش وبطلت اتهامات ليها على الفاضي.

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