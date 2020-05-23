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حوادث

قبل العيد.. حملات أمنية ضد تجار الألعاب النارية والعقوبة تصل إلى المؤبد

السبت 23/مايو/2020 - 09:11 م
صورة أرشيفية - الالعاب
صورة أرشيفية - الالعاب النارية
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مصطفى الرماح

شنّت أجهزة  وزارة الداخلية حملات أمنية قبل عيد الفطر لضبط تجار الألعاب النارية قبل ترويجها على المواطنين .

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ونجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولات استيراد ملايين القطع من الألعاب النارية خلال الفترة الماضية فى عدد من موانئ الجمهورية.

وقامت شرطة التموين بشن حملات  لضبط تجار الالعاب النارية فى المحافظات المختلفة.

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وتصل عقوبة حيازة واستيراد الألعاب النارية فى القانون المصرى للمؤبد حيث إن المشرع جرم إحراز المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات .

وتعامل كل المفرقعات معاملة واحدة فى قانون العقوبات المصرى، فحيازة مواد متفجرة، يساوى حيازة الألعاب النارية.

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