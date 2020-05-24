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أخبار البلد

أحمد الجيزاوي يصل القاهرة بعد 8 سنوات في السجون السعودية.. شاهد أول تعليق له

الأحد 24/مايو/2020 - 12:09 ص
المحامي أحمد الجيزاوي
المحامي أحمد الجيزاوي مع أسرته
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عاد المحامي المصري أحمد الجيزاوي، إلى منزله بمحافظة الجيزة، مساء السبت وقفة عيد الفطر المبارك، بعد 8 سنوات قضاها في السجون السعودية، إثر اتهامه في قضية تهريب أقراص مخدرة محظورة بالسعودية، ليقضي أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرته.

وقال أحمد الجيزاوي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحمد لله انا فى مصر بعد ٨ سنين طول الفترة دي كنت بحلم بيوم أني اقابل اهلي وبنتي فيه بس مكنتش أتوقع اني اقابلهم وانا خارج من الحجر الصحي وأضاف : مصر اتغيرت فعلا بس حلوة وهتفضل طول عمرها حلوة.. بجد كل الناس واحشني كل الشوارع والبيوت والناس الدنيا كله. 

   

كانت محكمة سعودية، حكمت بالسجن 5 سنوات و300 جلدة للمحامي المصري أحمد الجيزاوي، في جلسة 15 يناير 2013 بعد القبض عليه في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية في 17 أبريل 2012، فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة .

وقالت السلطات السعودية حينها، إنها ضبطت 21380 حبة زاناكس المصنفة ضمن المخدرات، والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها بالمملكة العربية السعودية، بحوزة المحامي المصري أحمد الجيزاوي.


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